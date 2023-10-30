شارع السويلم الثقافي يعود في نوفمبر

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان"شارع السويلم الثقافي" في مدينة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل، لتُعيد من خلاله إحياء القيمة الثقافية لهذا الشارع الذي يُمثل وجهةً لألعاب الأطفال منذ القِدم.
وتبدأ الرحلة من قسم"الخمسينات" الذي سيعيش فيه الزوّار تجربةً استثنائية تحمل رسالةً عاطفية تربط الأطفال مع أهاليهم من خلال بوابة الزمن، كما يحتوي على ألعابٍ من ذلك الزمن، ويقدّم تجربةً لفيلمٍ كرتوني، وفيه منطقة المتاجر التي تضم متاجر تُباع فيها منتجاتٌ بطابع الخمسينات كالأكواب والملابس وخلافها، ومنطقة القهوة التي تأتي كمساحةٍ تُناسب الآباء بأغانٍ قديمة لفناني تلك الحقبة, وبعده قسم"الستينات" الذي يُجسّد مدخلُه أشهرَ ألعاب تلك الفترة"الدنانة".
ويشهد تفعيلاتٍ لشخصياتٍ مُكبَّرة من العروض الكرتونية التي ستُوظَّف في أماكن الجلوس ومساحات التفعيلات والتجارب، إلى جانب وضع رسومات بطريقةٍ إبداعية في مرافق المهرجان, وبعده ينتقل الزائر إلى قسم"السبعينات" الذي صُمم مدخلُه على شكل لعبة"طاق طاق طاقية" من خلال نموذج مُكبَّر من الطاقية التقليدية (طاقية زري) كُتبت عليها الجُملة التي كان يرددها الأطفال"رن رن يا جرس"، وأما على امتداد الشارع فستكون اللُّوَح الإرشادية مستوحاةً بطريقةٍ جميلة من الشخصيات الكرتونية، ومنه يصل... headtopics.com
وأما حقبة"التسعينات" فسيُعاد في قسمها تصميم أشهر ألعاب جيل هذه الحقبة، والأتاري المحمول، وذراع كمبيوتر العائلة، ولوح لعبة الحظ، وستوضع نماذج كروية قابلة للنفخ على شكل مصاقيل بين المباني أو لإغلاق الشوارع الفرعية، وستُوَزَّع على امتداد الشارع مُجسماتٌ لأبرز المسلسلات الكرتونية، على أن يضم القسم منطقةً للمطاعم والتسالي، والألعاب الحركية والتكنولوجية التي اشتهرت في تلك الحقبة.
وأخيراً يأتي قسم"الألفية" الذي سيُحاكي التطور المتسارع في التكنولوجيا والألعاب، حيث سيجري تصميمُ المدخل بشكلٍ تقني يستعرض الشخصياتِ الكرتونية منذ بداية الألفية حتى الآن، وسيتم تزيين مخارج الشوارع الفرعية عبر جدرانٍ من الجبس قابلةٍ للإزالة، وفي نهايته سيجد الزائر أمامه منطقة الألعاب التي تجمع بين جميع الألعاب الواقعية والافتراضية. headtopics.com