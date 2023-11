سيناتور أمريكي: الآن هي اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".

أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.نشرت كتائب"القسام" مساء اليوم الثلاثاء"مشاهد حية من توجيه طوربيدات"العاصف" تجاه عدد من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان الأقصى".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن وقال بيرني ساندرز خلال كلمة له داخل مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الأولوية الأولى في غزة يجب أن تكون لوقف القصف،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: سيناتور أمريكي: ضحايا أطفال غزة في 3 أسابيع أكثر 6 مرات من أوكرانياصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: سيناتور أمريكي: ضحايا أطفال غزة في 3 أسابيع أكثر بـ6 مرات من أوكرانياصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مصدر: تنظيم 'خيمبروم' الإجرامي يضم ألف عنصر بينهم مسؤولون أوكرانيونكشف الأمن الروسي هيكل تنظيم 'خيمبروم' الإجرامي الناشط بترويج المخدرات في أوكرانيا وروسيا، وتبيّن أنه يضم قضاة ومسؤولين كبارا في نظام كييف ونيابته العامة، ودائرة الهجرة الأوكرانية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: سيناتور أمريكي يسمي الجهة 'الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب' (فيديو)انتقد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام الأمم المتحدة ووصفها بأنها 'الهيئة الأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب'، بعد أن أصدرت قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و'حماس'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نيبينزيا يوضح الفرق بين الوضع في أوكرانيا وفي قطاع غزةأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕