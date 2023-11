سيناتور أمريكي: ضحايا أطفال غزة في 3 أسابيع أكثر بـ6 مرات من أوكرانيا

وأشار السيناتور إلى الأرقام التي تعتمدها الأمم المتحدة بشأن عدد الضحايا المدنيين في غزة، وكانت حتى قبل يوم من الاجتماع المشار إليه 8300 شخص،"70 في المئة منهم أطفال ونساء، من ضمنهم 3457 طفلا.. هذه أرقام الأمم المتحدة".وأضاف:"عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال ثلاثة أسابيع هو أكثر بستة أضعاف من عدد أطفال أوكرانيا الذين قتلوا خلال فترة الحرب بأكملها هناك. وإذا ما قارنت مستوى وفيات الأطفال الفلسطينيين بعدد السكان في الولايات المتحدة، فهو يعادل 230 ألف طفل أمريكي".

وحسب مديرة اليونيسيف كاثرين راسل،"وفق المعدل الحالي، فإن 420 طفلا يقتلون أو يصابون يوميا في غزة، وهذا ينبغي أن يهزنا من الأعماق". وتساءل فان هولين عن الضوابط التي ستضعها الإدارة الأمريكية لاستخدام الدعم الأمريكي الإضافي"بما يتوافق مع قوانين الحرب والقانون الأمريكي".

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي،"ليس فقط لاتخاذ كل المعايير الممكنة لتجنب إلحاق الإصابات بالمدنيين والمعاناة الإنسانية؛ باعتبار ذلك مطلبا قانونيا وأخلاقيا، ولكن أيضا لأن هذا يصب في المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل".

وأشار إلى أن"بعض الأعضاء في تحالف حكومة نتنياهو تحدثوا بأن كل الفلسطينيين في غزة مسؤولون عن الرعب الذي أصاب.. إسرائيل فرضت حصارات شاملا على سكان غزة، وقطعت الماء والطعام والدواء والكهرباء وشحنات الوقود".

وأضاف:"الحصار ترافق مع حملة قصف عنيف، وفي الأيام الستة الأولى من الحرب أسقطت إسرائيل ستة آلاف قنبلة على قطاع غزة المزدحم بالسكان، وقد توقفت إسرائيل عن الإبلاغ عن عدد القنابل التي يتم إسقاطها ولكن الوتيرة العنيفة مستمرة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARABI21NEWS: سيناتور أمريكي: ضحايا أطفال غزة في 3 أسابيع أكثر 6 مرات من أوكرانياصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن وقال بيرني ساندرز خلال كلمة له داخل مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الأولوية الأولى في غزة يجب أن تكون لوقف القصف،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نيبينزيا يوضح الفرق بين الوضع في أوكرانيا وفي قطاع غزةأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نيبينزيا يوضح الفرق بين الضربات الروسية في أوكرانيا والإسرائيلية في قطاع غزةأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: طردوا فلسطينيين وهددوهم.. عنف المستوطنين يتصاعد!مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: عنف المستوطنين يصل مستويات قياسية.. وتحذيرات دوليةمع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕