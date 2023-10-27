سيشاهد بسماء السعودية.. الكرة الأرضية تشهد غدًا آخر خسوف جزئي للقمر في 2023

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خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةخسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت خسوف جزئي: ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر بالسعودية.. في هذا التوقيتيصطف يوم السبت القادم ٢٨ أكتوبر القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة وذلك لاكتمال القمر بدراً لشهر ربيع الثاني، ليحدث ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر.وقال الفلك اقرأ أكثر ⮕

ستُشاهَد كل مراحله في سماء السعودية.. خسوف جزئي مشاهَد بالعين المجردة غدًاسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالتشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي تنطلق غدًا قمة الهلال والأهلي، في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن مباريات موسم 2023/ 2024. اقرأ أكثر ⮕

رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةرونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023 أكد الأسطورة البرازيلي رونالدو، أن نجم إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، هو الأحق بحصد جائزة الكرة اقرأ أكثر ⮕

'العقارية' تخسر 15.6 مليون ريال في الربع الثالثأعلنت الشركة العقارية السعودية النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2023 'ثلاثة أشهر'. اقرأ أكثر ⮕