سيحاكمنا التاريخ إذا لم يوقف إطلاق النار في غزة

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أحياء بأكملها تُسوى بالأرض فوق رؤوس المدنيين في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض. ووجهت القوات الإسرائيلية تحذيراً للفلسطينيين في غزة بالانتقال إلى الجزء الجنوبي من القطاع بينما تقوم بقصف الشمال، لكن الضربات استمرت أيضاً في الجنوب. لا يوجد مكان آمن في غزة.

وُصفت غزة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية بأنها سجن كبير في الهواء الطلق، حيث كان الحصار من الجو والبحر والبر يخنق 2.2 مليون شخص في مساحة 365 كيلومتراً مربعاً. معظم الشباب لم يغادروا غزة قط. واليوم، أصبح هذا السجن مقبرة للسكان المحاصرين بين الحرب والحصار والحرمان. headtopics.com

قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات كل يوم، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز. واليوم تتعرض غزة للخنق، والقوافل القليلة التي تدخل الآن لن تخفف من شعور السكان المدنيين بأن العالم قد تخلى عنهم وقام بالتضحية بهم.

إن ميثاق الأمم المتحدة وتعهداتنا يشكلان التزاماً بإنسانيتنا المشتركة. يجب حماية المدنيين - أينما كانوا - على قدم المساواة. لم يختر المدنيون في غزة هذه الحرب. ولا ينبغي للفظائع أن يتبعها المزيد من الفظائع. إن الرد على جرائم الحرب لا يكون بالمزيد من جرائم الحرب. إن إطار القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن وراسخ. headtopics.com

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