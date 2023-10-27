سيحاكمنا التاريخ إذا لم تتوقف الحرب على غزة

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عشرون شاحنة من الإمدادات الغذائية والطبية هي بمثابة قطرة في محيط احتياجات أكثر من مليوني مدني. ومع ذلك، فقد تم حرمان غزة من الوقود بشكل صارم. ومن دونه، لن تكون هناك استجابة إنسانية، ولن تصل المساعدات إلى المحتاجين، ولا الكهرباء للمستشفيات، ولا ماء، ولا خبز. قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات كل يوم، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز.

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سيحاكمنا التاريخ إذا لم يوقف إطلاق النار في غزة«إن ميثاق الأمم المتحدة هو التزام بإنسانيتنا المشتركة. إن المدنيين - أينما كانوا - ينبغي حمايتهم على قدم المساواة» منذ أكثر من أسبوعين، تتوالى صور المأساة. اقرأ أكثر ⮕

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