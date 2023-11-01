سياسي فرنسي بارز: على الغرب الإقرار بهزيمة أوكرانيا وتقبلها ووقف تقديم الدعم لها بشكل كامل

The Telegraph : « La contre-offensive ukrainienne en échec. L’Occident doit se préparer à une humiliation » !وقال:"دعونا لا نتسامح مع هذه الكذبة ونتوقف عن دعم الفظائع النازية التي يرتكبها نظام كييف!".سيرغي شويغو أكد في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية تلاحقها الهزيمة في ساحة المعركة، على الرغم من إمداد كييف بالأسلحة من دول الناتو.
تجدد الجدال بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مع استمرار الحرب في غزة.أثارعضو المكتب السياسي لجماعة"أنصار الله" باليمن (الحوثيون) حزام الأسد تساؤلات حول ما كتبه تزامنا مع إعلان وسائل إعلام عبرية اعتراض صواريخ فوق إيلات يرجح أنها قادمة من اليمن.تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.
علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى"تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن"الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".مقترح إسرائيلي بشأن السعودية وقطاع غزة بناء على موقف مصر
قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.
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