سياسي فرنسي بارز: على الغرب الإقرار بهزيمة أوكرانيا وتقبلها ووقف تقديم الدعم لها بشكل كامل

The Telegraph : « La contre-offensive ukrainienne en échec. L’Occident doit se préparer à une humiliation » !وقال:"دعونا لا نتسامح مع هذه الكذبة ونتوقف عن دعم الفظائع النازية التي يرتكبها نظام كييف!".سيرغي شويغو أكد في وقت سابق أن القوات المسلحة الأوكرانية تلاحقها الهزيمة في ساحة المعركة، على الرغم من إمداد كييف بالأسلحة من دول الناتو.

تجدد الجدال بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مع استمرار الحرب في غزة.أثارعضو المكتب السياسي لجماعة"أنصار الله" باليمن (الحوثيون) حزام الأسد تساؤلات حول ما كتبه تزامنا مع إعلان وسائل إعلام عبرية اعتراض صواريخ فوق إيلات يرجح أنها قادمة من اليمن.تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ إلى النائب العام ضد داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة.

علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى"تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن"الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".مقترح إسرائيلي بشأن السعودية وقطاع غزة بناء على موقف مصر

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: أوكرانيا وروسيا تتطلعان إلى التأثير في آراء العالممنذ هجمات حركة «حماس» على إسرائيل، فجر 7 أكتوبر (تشرين الأول)، سعت أوكرانيا إلى تقديم نفسها باعتبارها صديقة لإسرائيل،

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: بعد قطع كامل.. كيف واقع الاتصالات في قطاع غزة؟للمرة الثانية في غضون خمسة أيام تقطع إسرائيل خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة بشكل كامل، مع دخول الحرب على القطاع يومها السادس والعشرين - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'بوليتيكو': إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة ولكن ليس وقف إطلاق النارأفادت صحيفة 'بوليتيكو' نقلا عن مصدر، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: بكفوف حمراء وهتافات 'أوقفوا إطلاق النار الآن' في غزة.. لحظات مقاطعة بلينكن أكثر من مرة خلال جلسة بالكونغرسقاطع محتجون أمريكيون خطابًا لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء جلسة استماع في الكونغرس لمناقشة تقديم مساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: إف-16 لن تنقذهم.. الغرب لا يثق بنجاح أوكرانيا في ساحة المعركةتحت العنوان أعلاه، كتب إيفان تشوبروف، في 'أرغومينتي إي فاكتي'، حول عبثية رهان كييف على أسلحة الغرب لتحقيق نصر على روسيا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال مع طواقمنا في غزةقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لسكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، إن 'الاتصال مع طواقمنا في غزة انقطع بشكل كامل'، وذلك في أعقاب انقطاع الاتصالات والإنترنت عن القطاع للمرة الثانية.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕