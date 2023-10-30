سوليفان لـCNN: مفاوضات الرهائن 'مستمرة'.. ونعمل على إخراج مواطنينا من غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه "توجد مناقشات ومفاوضات جارية بشأن الرهائن"، مشيرًا إلى أنهم يواجهون "وضعًا مماثلًا مع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب المحاصرين في غزة".

وأضاف سوليفان: "صحيح أن المصريين مستعدون للسماح للمواطنين الأمريكيين والأجانب بالمرور عبر رفح إلى مصر، وليس لدى الإسرائيليين أي مشكلة في ذلك، (لكن) حماس تمنع مغادرتهم وتقدمت بسلسلة من المطالب". وتابع بالقول: "نحن نحاول العمل من خلال تلك الخطوات للوصول إلى النقطة التي نضمن فيها المرور الآمن لأي أمريكي في غزة يريد المغادرة".

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