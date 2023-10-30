سوق الأسهم السعودية ينهي تداولاته كاسبا 53 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 53 نقطة عند مستوى 10535 نقطةوبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 161 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.الإحصاء تُصدر عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عددًا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من...حصدت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، ممثلة في ميناء جدة الإسلامي، جائزة البنية التحتية المتقدمة، ضمن حفل توزيع جوائز «قمة معالم...أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90% من احتياجات المملكة من الإنسولين، مشيراً إلى حرص...

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 73 نقطة عند مستوى 10482 نقطة وبتداولات بلغت 3 مليارات ريال، حيث سجلت...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AlwatanSA »

سوق الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضرأغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 73 نقطة عند مستوى 10482 نقطة وبتداولات بلغت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 126 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة... اقرأ أكثر ⮕

18 صفقة خاصة في 'تاسي' على 'التعاونية' بقيمة 321 مليون ريالشهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة 'تاسي' في تعاملات اليوم، إجراء 18 صفقة خاصة بقيمة 321.2 مليون ريال على 2. اقرأ أكثر ⮕

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.8% اليوم الأحدمؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.8% اليوم الأحد اقرأ أكثر ⮕

الأسهم السعودية فوق 10480 نقطة بفضل نتائج أعلى من التوقعات .. والسيولة الأدنى منذ مارسارتفعت الأسهم السعودية 73 نقطة، ما يعادل 0.71 في المائة لتغلق عند 10482 نقطة، جاء ذلك بدعم من معظم القطاعات وشركات كبيرة أعلنت نتائجها المالية، وأفصحت عن أرباح فاقت توقعات المستثمرين، ما دفع بتلك الأسهم للارتفاع، مقابل ذلك لم تنشط السيولة لتبقى عند أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي. على الرغم من ذلك عاد المؤشر للإغلاق فوق 10450 نقطة. اقرأ أكثر ⮕

مكاسب سوق الأسهم مستمرة.. ارتفع 73.91 وأغلق عند 10482.85 نقطةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحيةتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 382.21 نقطة، أو 1.23% ، ليصل إلى 30609.48 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش). كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 23.42 نقطة، أو 1.04 %، ليصل إلى 2231.23 نقطة. اقرأ أكثر ⮕