سوريا.. مقتل موظف صحي بهجوم نفذته قوات النظام بريف إدلب

قتل موظف بالقطاع الصحي وأصيب آخران، الاثنين، في هجوم نفذته قوات النظام السوري بريف إدلب، شمال غرب البلاد.وأفادت مصادر بالدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن أحد أفراد الكوادر الصحية قُتل وأصيب اثنان من زملائه، في هجوم بصاروخ موجه على أطراف مدينة بنش بريف إدلب.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.

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