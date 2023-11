سلطان عمان يعين أعضاء «مجلس الدولة»... بينهم 18 سيدة

وبحسب قانون تأسيسه، فإن «مجلس الدولة» مؤسسة تشريعية ذات شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتكون المجلس من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم جميعاً عدد أعضاء مجلس الشورى، يُعيَّنون بمرسوم سلطاني.

وأشار إلى أنه، وفق الإجراءات المعمول بها، يترأس أكبر الأعضاء سناً الجلسة، إذا لم يكن مرشحاً للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبين، ويعاونه اثنان من الأعضاء الأصغر سناً، وستبدأ مجريات الجلسة بكلمة الأمين العام، يتم بعدها أداء الأعضاء للقسم، ثم يباشر الأعضاء عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين؛ كل على حدة.

ودعت التوصيات وعددها 13 توصية؛ إلى إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام في أي عملية ضد الفلسطينيين، وملاحقة أي حالات من التواصل مع الاحتلال.وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، أكد نواب مجلس الأمة الكويتي على إدانة وشجب الممارسات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أسابيع، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء المدنيين.

وأكد النواب «أهمية المبادرة والتنسيق لإطلاق حملات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية لقطاع غزة». في حين وصف النائب مبارك الحجرف، ما يجري في غزة بأنه «إبادة جماعية وهولوكوست جديد، وما يحدث في القطاع جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي».

وقال النائب مرزوق الغانم خلال الجلسة: «نشعر بالخجل لتقصيرنا تجاههم (الفلسطينيين) فنحن نستطيع أن نفعل الكثير». وقال الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، جاسم محمد البديوي، إن هذه الجريمة البشعة النكراء، والتي أدت إلى سقوط كثير من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين، عادّاً ذلك انتهاكاً لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص قرار «الجمعية العامة للأمم المتحدة» الصادر بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي.

AAWSAT_NEWS: 18 قتيلاً في قصف إسرائيلي على وسط غزةأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، بأن 18 شخصاً بينهم نساء وأطفال قُتلوا في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة.

AAWSAT_NEWS: مقتل 65 وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على غزةأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، بأن 18 شخصاً بينهم نساء وأطفال قُتلوا في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة.

RTARABIC: ماذا تعني نجمة داوود الصفراء التي وضعها أعضاء الوفد الإسرائيلي على صدوره في مجلس الأمن الدولي؟وضع أعضاء الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة نجمة داوود الصفراء على صدورهم متعهدين بعدم نزعها قبل إدانة مجلس الأمن الدولي لحركة 'حماس'، فما الذي تعنيه هذه النجمة؟

RTARABIC: أعضاء الوفد الإسرائيلي يستخدمون رموزا من الحقبة النازية في جلسة مجلس الأمنأعضاء الوفد الإسرائيلي يضعون نجوما صفراء مشابهة لتلك المستخدمة في الحقبة النازية لتميير اليهود عن باقي القوميات. ويطالبون بإدانة 'حمـاس' خلال جلسة مجلس الأمن الدولي.

ALYAUM: 10 ديسمبر.. جمعية «أسمنت الشرقية» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة10 ديسمبر.. جمعية «أسمنت الشرقية» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

FRANCE24_AR: الأميرة الاسبانية ليونور تؤدي يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاماأدت الأميرة ليونور، وريثة عرش إسبانيا، الثلاثاء يمين الولاء للدستور مع بلوغها 18 عاما، وهي خطوة حتمية لكي تتمكن في أحد الأيام من خلافة والدها الملك فيليبي السادس على رأس الدولة.

