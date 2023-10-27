سلاح التجويع.. غزة عالقة بين القنابل وطوابير الخبز

وقالت منظمة"أكشن إيد" في بيان أمس، إنه قبل الهجوم البري المزمع شنه من قبل إسرائيل، يتم استخدام المجاعة كسلاح حرب حيث تظل المخابز هدفاً للقصف العشوائي، مشيرة إلى أن القطاع يواجه نقصاً حاداً في الوقود.وأشارت إلى أن 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء، وذلك مع استمرار تصاعد الصراع. وقالت"قبل الأعمال القتالية، كانت 104 شاحنات تقوم يومياً بتوصيل الغذاء إلى قطاع غزة المحاصر، أي شاحنة واحدة كل 14 دقيقة".

وتابعت"على الرغم من السماح لـ 62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى جنوب غزة عبر معبر رفح منذ نهاية الأسبوع، فإن 30 شاحنة فقط كانت تحتوي على مواد غذائية، وفي بعض الحالات ليس ذلك حصرياً". في موازاة ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عشر مخابز تعرضت لضربات جوية في الأسبوع الماضي.

كما أدت غارة واحدة يوم الأربعاء إلى مقتل عشرة مدنيين، وفقا لمسؤولين في حماس. وقالت وكالات الإغاثة إن ثلاث مخابز أغلقت أبوابها أيضاً بسبب نقص الوقود، ومن المرجح أن تفعل ذلك. بدورها، كشفت ريهام الجعفري، من منظمة"أكشن إيد""نرى المخابز تتعرض للقصف بينما يصطف المدنيون كل يوم للحصول على الطعام لعائلاتهم". وتابعت"أولئك الذين نجوا من القصف قد يموتون من الجوع بدلاً من ذلك".من جانبه، قال محمود محمد زعرب، وهو أب لثمانية أطفال، وهو يقف في طابور أمام مخبز الدوحة، إنه قطع مسافة أربعة أو خمسة أميال للوصول إلى هناك. headtopics.com

وأوضح أنه وقف في طابور طويل في فرن الدوحة من الساعة الخامسة صباحاً، وانتظر فرصته، مشيراً إلى أنه بعد انتظار طويل أخبره صاحب المخبز أن الخبز قد نفد.في السياق ذاته، قال غسان أبو ستة، وهو طبيب بريطاني متطوع في مستشفى الشفاء في غزة:"إن النظام انهار وهو بالكاد يعمل".يذكر أن عدد الشاحنات المسموح بها عبر المعبر الحدودي من مصر انخفض إلى ثماني أو عشر شاحنات يومياً، وفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة.

وهذا يعني أن الإمدادات التي وصلت في الأسبوع الماضي أقل بكثير مما يتم تسليمه عادة خلال 24 ساعة منذ أن تفاوض الرئيس بايدن على تحقيق تقدم في المساعدات أثناء زيارته لإسرائيل."أشعر بلأني جسد بلا روح".. بتلك العبارة لخصت أمن فلسطينية حالها من قلب الدمار في قطاع غزة.فمنذ اندلاع الصراع بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي ...كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن حماس حولت المستشفيات إلى مواقع لعناصرها، مشيراً إلى أن الحركة تستخدم المستشفيات درعاً لعملياتها ... headtopics.com

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