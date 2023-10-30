سكن ورواتب وتأمينات.. تعرف على برامج 'أرامكو' للتدريب الجامعي والمهني

وأوضحت أنها توفر فرصًا تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.
وبينت أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن"فقط للتدريب الجامعي".أوضحت أرامكو أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الإثمين بتاريخ 1445/04/15هـ الموافق 2023/10/30م. headtopics.com
وبينت أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن"فقط للتدريب الجامعي".أوضحت أرامكو أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الإثمين بتاريخ 1445/04/15هـ الموافق 2023/10/30م. headtopics.com