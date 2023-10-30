سكن ورواتب وتأمينات.. تعرف على برامج 'أرامكو' للتدريب الجامعي والمهني

وأوضحت أنها توفر فرصًا تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.

وبينت أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن"فقط للتدريب الجامعي".أوضحت أرامكو أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الإثمين بتاريخ 1445/04/15هـ الموافق 2023/10/30م. headtopics.com

وبينت أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن"فقط للتدريب الجامعي".أوضحت أرامكو أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الإثمين بتاريخ 1445/04/15هـ الموافق 2023/10/30م. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

محافظ الخرج يستقبل المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياضصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

استمرار هطول أمطار رعدية..تعرف على أماكنهااستمرار هطول أمطار رعدية..تعرف على أماكنها اقرأ أكثر ⮕

29 ضربة تحت المعدل تمنح أليسون لي لقب منافسات الأفراد ببطولات أرامكو | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار29 ضربة تحت المعدل تمنح أليسون لي لقب منافسات الأفراد ببطولات أرامكو حققت الأمريكية أليسون لي لقب منافسات الأفراد في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من اقرأ أكثر ⮕

اكتشاف 300 إصابة بسرطان الثدي في المستشفى الجامعي بالخبراكتشاف 300 إصابة بسرطان الثدي في المستشفى الجامعي بالخبر اقرأ أكثر ⮕

طقس المملكة.. استمرار هطول أمطار رعدية..تعرف على أماكنهاطقس المملكة.. استمرار هطول أمطار رعدية..تعرف على أماكنها اقرأ أكثر ⮕

تعرف على خريطة التطورات العسكرية في قطاع غزةتدور الاشتباكات بين قوات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية من قطاع غزة. ووفق مختلف الروايات، فإن مقاتلي كتائب عز الدين القسام استطاعوا الوصول إلى نقطة إيريز التي تتكاثف.. اقرأ أكثر ⮕