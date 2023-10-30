سكان مخيم النصيرات بغزة يقيمون في منازلهم المدمرة

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الجزيرة ترصد شهادات ناجين من القصف الإسرائيلي على مخيم النصيراترصدت كاميرا الجزيرة شهادات ناجين من القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي استهدف مربعا سكنيا بالكامل وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات من سكان المخيم. اقرأ أكثر ⮕

12 شهيدًا في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليااستشهد 12 فلسطينيًا اليوم في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة. اقرأ أكثر ⮕

آليات إسرائيلية تتوغل بشارع صلاح الدين في غزة وتنسحب بعد اشتباك مع المقاومةانسحبت دبابة وآليات عسكرية إسرائيلية من شارع صلاح الدين الرئيسي في قطاع غزة، بعد اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، وقالت الحكومة بغزة إن الحركة عادت إلى طبيعتها. اقرأ أكثر ⮕

4 شهداء في اقتحام مخيم جنين.. والاحتلال يواصل حملات الاعتقال في مدن الضفةاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، واستُشهد 4 اشخاص وأُصيبَ 9 آخرين، فيما أفاد مراسل TRT عربي باعتقال نحو 57 فلسطينياً في حملة اعتقالات بعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارباعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض اشتكى عدد من سكان حي المصفاة التابع لبلدية العزيزية في الرياض من انتشار بعض المظاهر المخالفة اقرأ أكثر ⮕

شهادات بعض الناجين من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جبالياتحدث ناجون من القصف الإسرائيلي لحي الشهداء الستة في مخيم جباليا عن حجم الدمار الذي لحق ببيوتهم. اقرأ أكثر ⮕