سفينة سياحية ضخمة ترسو في ميناء بودروم التركي

رست سفينة سياحية ضخمة، الجمعة، على شاطئ مدينة بودروم التركية المطلة على سواحل بحر إيجة وعلى متنها 674 راكبا.

وذكر مراسل الأناضول نقلا عن مصادر في ميناء بودروم أن السفينة"Seven Seas Splendor" تحمل علم جزر مارشال وصلت ميناء بودروم الجمعة قادمة من ميناء رودس اليوناني.وأوضح مراسل الأناضول، أن الركاب تجولوا على شاطئ بودروم وفي الأسواق التاريخية بالمدينة.

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