سفير البحرين بأنقرة يهنئ تركيا بعيد الجمهورية ويشيد بالعلاقات

هنأ سفير البحرين لدى أنقرة إبراهيم يوسف العبد الله، تركيا بمناسبة عيد الجمهورية الذي يوافق 29 أكتوبر/تشرين أول، مؤكدا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطورت إلى شراكة ثابتة على مر السنين.- العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطورت إلى شراكة ثابتة على مر السنينهنأ سفير البحرين لدى أنقرة إبراهيم يوسف العبد الله، تركيا بمناسبة عيد الجمهورية الذي يوافق 29 أكتوبر/تشرين أول، مؤكدا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطورت إلى شراكة ثابتة على مر السنين.

وأضاف:"في هذه المناسبة الهامة، نؤكد من جديد التزام مملكة البحرين بتعميق علاقتنا مع تركيا، المرتكزة على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتطلعات المشتركة، والتي لا تزال تشكل أساس صداقتنا". وقدم الدبلوماسي البحريني بهذه المناسبة خلفية عن"العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية".

واقتصاديًا، حافظت البحرين وتركيا على شراكة قوية، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 751 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بحسب الدبلوماسي البحريني. كما قام البلدان، وفق العبد الله،"بتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة، تشمل مجالات مثل السياحة والزراعة والتعليم". headtopics.com

"وفي مجال التعاون الأمني والقانوني، وضعت البحرين وتركيا أسس التعاون من خلال اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية. وقد عزز هذا التعاون الأمن والقدرات المؤسسية لدولنا، مع التأكيد على التزامنا المشترك بتعزيز ودعم سيادة القانون"، يضيف العبد الله.

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