سفير فلسطين بتركيا: الظلم لا يدوم والمظلوم سينتصر

انتقد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى،"وقوف العالم إلى جانب المحتل الإسرائيلي بدلا من مساندة الفلسطينيين"، مؤكدا أن"الظلم لن يدوم وسيأتي يوم ينتصر فيه المظلوم".

ولفت مصطفى في كلمته بفعالية بمناسبة مئوية تأسيس الجمهورية التركية بالعاصمة أنقرة، الأحد، إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي عنيف منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وأضاف أن"قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر في المنطقة، وأنها تقتل سكان غزة دونلتمييز بين طفل أو مسن أو امرأة".

وتابع:"لم يبق أي مكان آمن في قطاع غزة، فالجيش الإسرائيلي يقصف المستشفيات والكنائس والمدارس"، واستدرك قائلا:"لكن الشعب الفلسطيني سيظل صامداً".ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. headtopics.com

وفي الضفة الغربية قتل 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.نابلس.. الجيش الإسرائيلي يعتقل نائب رئيس الوزراء بحكومة "حماس"

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

سفير فلسطين في موسكو يرد على دعوات إرسال الفلسطينيين إلى مصر وإقامة مخيمات لهم هناكأكد السفير الفلسطيني في القاهرة عبد الحفيظ نوفل أن الفلسطينيين لن يغادروا قطاع غزة وأنهم لن ينتقلوا إلى المناطق الحدودية من القطاع ولن يقيموا أبدا في معسكرات في الأراضي المصرية. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: المدنيون في غزة معرضون لخطر غير مسبوق مع قطع إسرائيل للاتصالات في ظل تكثيف القصف وتوسيع الهجمات البريةشخصيات ملهمة تناضل ضد الظلم من أجل عالم أفضل يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان والكرامة. اقرأ أكثر ⮕

على شركات وسائل التواصل الاجتماعي توسيع نطاق الاستجابة للأزمات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين مع استفحال الكراهية والرقابة على الإنترنتشخصيات ملهمة تناضل ضد الظلم من أجل عالم أفضل يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان والكرامة. اقرأ أكثر ⮕

لوكاشينكو يتحدث عن حل وحيد للصراع في فلسطينالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتحدث عن حل ما يحدث الآن في فلسطين اقرأ أكثر ⮕

ألطون: شعبنا أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدهامن خلال 'تجمع فلسطين الكبير' - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

'أكسيوس': إدارة بايدن تستعد لمد رقعة الحرب في فلسطين إلى كل الشرق الأوسطأفاد موقع 'أكسيوس' (Axios) نقلا عن مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاحتمال توسع رقعة الحرب في فلسطين إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕