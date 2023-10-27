سعيّد يجدد وقوفه مع الفلسطينيين ومظاهرات في تونس دعما لغزة

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الجمعة بقصر قرطاج مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأشار سعيّد إلى أن كل هذا يحدث تحت أنظار العالم والدول التي تدعم هذا الكيان الغاصب وساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني. كما ذكّر سعيّد بحق الشعب الفلسطيني بأن يقرّر مصيره بنفسه ومن حقه المشروع في أن يقاوم الاحتلال، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن عديد قوى التحرر في العالم من الاستعمار أو من الميز العنصري كانت تُعتبر حركات إرهابية، فالتحرر من الاحتلال عند الكثيرين إرهاب، أما قصف البيوت والمشافي وقتل الأطفال والنساء والتنكيل والتشريد صار من المفارقات دفاعا عن النفس.

وأكّد سعيّد بأن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يستردّ أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء. headtopics.com

وتواجه مناطق عديدة بقطاع غزة، مساء الجمعة، انقطاعا"كاملا" للاتصالات وسط قصف إسرائيلي"غير مسبوق"، وفق إعلام فلسطيني.

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

العراق.. ديوان الوقف السني يوجه دعوة عاجلة للعراقيين الليلة على خلفية الهجوم الدامي على غزةدعا ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامنا مع الفلسطينيين في غزة، بالتزامن مع ما تتعرض له غزة هذه اللية من قصف مروع. اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: كثيرون سيموتون قريبا في غزة بسبب الحصارحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، من أن 'العديد من الأشخاص سيموتون' من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع 'تنهار'. اقرأ أكثر ⮕

'السكك التركية' توقف بيع منتجات 'ستاربكس' على قطاراتها دعما لغزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

سعيد يحذر من مساعٍ لـ'تشويه' موقف تونس الداعم لفلسطينالرئيس التونسي شدد على ضرورة اليقظة 'في هذا الظرف بالذات الذي يعبر فيه الشعب التونسي عن وقوفه غير المشروط مع الشعب الفلسطيني'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

تركيا تسعى إلى لعب دور الضامن بين فلسطين وإسرائيلكتبت كسينيا لوغينوفا، في 'إزفيستيا'، حول استمرار أنقرة في الجلوس على كرسيين، بإعلانها الوقوف مع الفلسطينيين ومراعاتها مصالح إسرائيل في الوقت نفسه. اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات مع حواجز في الضفة.. ومسيرات غاضبة دعما لغزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕