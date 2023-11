سعود القحطاني يروي جمال مدينة أبها وينقلها للعالم بأعماله الفنية

سعود القحطاني من الفنانين الأوائل الذين أثروا الساحة التشكيلية باللوحات والجداريات والمجسمات، وكان من أوائل المبادرين بنشر وتعليم الفن التشكيلي، حيث بادر في عام 1399هـ بفتح مرسم خاص للهواة لممارسة الفن التشكيلي وتشجيع الفنانين بمدينة أبها، واستمر في العمل والإبداع ليؤكد عنايته والتزامه الذي يوليه لتراثه الفني ويعكس رؤيته الفريدة ومهاراته الفنية من خلال أعماله المستمرة.

ألوان حية وتفاصيل دقيقة لإبراز معالم بارزة وطبيعة ساحرة وثقافة فريدة في مدينة أبها (خاص للشرق الأوسط) امتنع الممثلون الهوليووديون خلال احتفالهم بـ«الهالوين» عن التنكر بهيئة شخصياتها، كـ«باربي» وأبطال «مارفل» الخارقين، مكتفين بالأشباح ومصاصي الدماء؛ حرصاً على مقاطعتهم الاستوديوهات الكبيرة التي ينفذون إضراباً ضدها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت النقابة في بيان أصدرته أخيراً: «فلنستخدم قوتنا الجماعية للتعبير عن موقف قويّ وواضح تجاه أصحاب العمل لدينا مفادها أننا لن نروّج لمحتواهم من دون عقد عادل».فأمام مقرّي «نتفليكس» و«باراماونت»، بدا الممثلون متنكرين بطريقة عامة جداً؛ إذ اختاروا التنكّر على هيئة ساحرات أو خفافيش أو حتى ضفادع بدلاً من الظهور على شكل أبطال خارقين مثلاً أو بطلات فاتنات، كما يفضّلون عادة في عيد «هالوين».

وخلافاً للجمود الذي شهدته المفاوضات في الصيف وعدم إحرازها أيّ تقدّم، تكثفت المفاوضات في الأسابيع الأخيرة. وبات الطرفان يجتمعان بصورة شبه يومية ويبديان تفاؤلاً حذراً من دون التوصل إلى تسوية حاسمة. وقالت الممثلة ميكل ماكوسلين، التي تشارك في تنظيم الإضراب مع النقابة: «أعتقد أن وجودنا جميعاً هنا يخيف الاستوديوهات منذ 110 أيام». وشدّدت على أن «الوقت حان لتتفاوض» شركات الإنتاج مع الممثلين وتعطيهم ما يحتاجون إليه. ورأت أن هذا الإضراب المطوّل يجب ألاّ يمنع الممثلين من قضاء وقت ممتع في عيد «هالوين». وأضافت: «ثمة الكثير من الأشخاص من غير الممثلين يدعموننا؛ لذلك بالطبع نريد الاحتفال بعيد (هالوين) معهم (...

