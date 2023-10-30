سجن وغرامة وأكثر..'الأمن العام' يحذر من عقوبة من يسهل دخول المخالفين للمملكة

كشف الأمن العام عن عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة، أو يوفر لهم المأوى والمساعدة..وأوضح أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 'السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال..

كما تشمل العقوبات 'مصادرة وسيلة النقل، ومصادرة السكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء مخالف أمن الحدود أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان المسكن - محل المصادرة - يتعلق به ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال..وأكد الأمن العام على أهمية دور المواطن والمقيم في المحافظة على الأمن والاستقرار، داعياً للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

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