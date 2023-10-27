ستُشاهَد كل مراحله في سماء السعودية.. خسوف جزئي مشاهَد بالعين المجردة غدًا

ستشهد الكرة الأرضية، غدًا، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة ستشاهَد كل مراحله في سماء السعودية والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا، وستدوم مرحلة الخسوف الجزئي لمدة ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت السعودية وهو الخسوف الأخير سنة 2023..

وأضاف: خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كل مناطق السعودية في نفس التوقيت، وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً، ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا..وأردف 'أبوزاهرة': بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً، وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر..

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