سبل يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / البريد السعودي يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض الرياض 14 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 29 أكتوبر 2023 م واس شارك البريد السعودي| سبل، وشركاته التابعة ناقل إكسبريس وInfinite pl، في ملتقى الصحة العالمي "Global Health 2023” المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 29- 31 أكتوبر 2023م، لاستعراض حلول الرعاية الصحية التي يقدمها عبر خدمة البريد الدوائي كواحدة من خدماته اللوجستية المتخصصة بالقطاع الصحي.

ويعد ملتقى الصحة العالمي "Global Health 2023” أحد أكبر المعارض والمؤتمرات الطبية في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وذلك بمشاركة أكثر من 300 شركة من أكثر من 60 دولةحول العالم، حيث يعد مناخاً لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب في لوجستيات الخدمات الطبية على المستوى العربي والدولي، وتعد فرصة لعرض الخدمات اللوجستية التي يقدمها البريد السعودي| سبل في هذا المجال من خلال عرضه لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة لحلول الرعاية الصحية من خلال خدمة البريد الدوائي.

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