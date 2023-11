سايبور 3 أشهر بين البنوك السعودية يتجاوز 6.3 % لأول مرة منذ 23 عاما

وتترقب حركة الفائدة المصرفية السعودية نتائج آخر اجتماع للفيدرالي لهذا العام والمقبل في 13 ديسمبر والقرارات التي ستصدر بعده، مع العلم بأن توقعات مقدار الرفع تؤثر في الحركة الأسبوعية للسايبور. بحسب الرصد، لحقت عقود"المبادلة" الائتمانية الخاصة بالسوق السعودية بمراجع السايبور وارتفعت بأعلى وتيرة سنوية.

ويتكون منحى العائد لعقود المبادلة المقوم بالريال من آجال متفاوتة، وله عدة استخدامات في القطاع المالي. تاريخيا، دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار، بحكم ربط العملة.

وتشهد البنوك في السعودية تحولا في نوعية الودائع التي تستقبلها، بعد تركيز المودعين على إيداع أموالهم من خلال الودائع الادخارية والزمنية التي أصبحت تقدم عوائد مرتفعة وتاريخية. جاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الادخارية، التي ارتفعت بنحو 39.2 في المائة، ليصل حجم الودائع إلى 940.2 مليار ريال، قابله تراجع في الودائع تحت الطلب بنحو 5.6 في المائة لتصل إلى 1.43 تريليون ريال.

وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية. وتأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري. حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.

أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب مؤشر القياس المستخدم، وعالميا يتم استخدام السوفر، إذ يعد"السوفر" نظير"السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار.

