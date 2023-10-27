سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وتمكن ماكسيمين في إحراز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ58 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجزائري رياض محرز.

وتمكن ماكسيمين في إحراز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ58 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجزائري رياض محرز.

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3 قنوات ناقلة لـ مباراة الهلال ضد الأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية3 قنوات ناقلة لـ مباراة الهلال ضد الأهلي يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا قمة الهلال ضد الأهلي في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال تنفس الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصعداء، وذلك بعد التأكد من مشاركة اللاعب الجزائري رياض محرز في اقرأ أكثر ⮕

سبب تمني رئيس ضمك السابق فوز الأهلي على الهلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةسبب تمني رئيس ضمك السابق فوز الأهلي على الهلال أعرب صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق والناقد الرياضي، في برنامج 'أكشن مع وليد' عن تمنياته بفوز الأهلي على اقرأ أكثر ⮕

الهلال عينه على الفوز الـ14 ضد الأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالهلال عينه على الفوز الـ14 ضد الأهلي يترقب الجمهور مباراة الهلال ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي من الفريقين لحصد الثلاث نقاط والتقدم اقرأ أكثر ⮕

الأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن اقرأ أكثر ⮕

سالم الدوسري يسعى لمواصلة تألقه ضد الأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةسالم الدوسري يسعى لمواصلة تألقه ضد الأهلي يطمح النجم سالم الدوسري، في مواصلة تألقه مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقيادته لتحقيق الفوز أمام الفريق اقرأ أكثر ⮕