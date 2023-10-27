سالم الدوسري يسعى لمواصلة تألقه ضد الأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

يطمح النجم سالم الدوسري، في مواصلة تألقه مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقيادته لتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.حضورًا كاملًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، حيث شارك في جميع المواجهات السابقة بشكل أساسي، وتم استبداله 3 مرات فقط.

وساهم سالم الدوسري في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 10 فرص، وقام بـ14 تسديدة على المرمى بدقة وصلت إلى 53.8%، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين. وقام سالم الدوسري بـ462 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 84.5%، ولديه 31 مراوغة ناجحة، كما لعب دورًا دفاعيًا، حيث قام بـ9 افتكاكات ناجحة بدقة 75%، وشتت الكرة مرتين، ومنع التسديد مرة، وقطع الكرة 3 مرات.، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي “ملعب الدرة”، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.

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