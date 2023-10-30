سالم الدوسري يُغادر إلى قطر ويغيب عن لقاء الحزم

وبذلك تأكد غياب سالم الدوسري عن مواجهة الحزم، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها مساء اليوم الإثنين.

سالم سيغيب عن مواجهة الحزم، بعدما حصل على إذن من إدارة الهلال، للسفر إلى قطر لحضور حفل الأفضل في آسيا.ويجد الدوسري منافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا، من القطري المعز علي مهاجم الدحيل، والأسترالي ماثيو ليكي، لاعب ملبورن الأسترالي.

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