سافيتش يُسجِّل أسرع هدف في تاريخ كلاسيكو الهلال والأهلي

سجَّل الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان فريق الهلال، أسرع هدف في تاريخ كلاسيكو الهلال والأهلي ضمن دوري المحترفين..فلم تكد تنقضي الدقيقة الأولى على انطلاقة المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024، حتى سجّل سافيتش أول أهداف المباراة..

ووفقًا لموقع شبكة 'أوبتا' العالمية المهتمة بعالم الأرقام والإحصاءات، فإن هدف سافيتش يعد أسرع هدف يُسجَّل في تاريخ الكلاسيكو في دوري المحترفين بعد مرور 45 ثانية..وقالت الشبكة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس): 'أسرع هدف يُسجَّل في تاريخ كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري المحترفين (45 ثانية)'..وأضافت: 'وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ الهلال بالمسابقة بعد هدف سلمان الفرج في مرمى الشعلة في 2013 (15 ثانية)، وهو أسرع هدف يهز شباك الأهلي في تاريخ الدوري'..

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