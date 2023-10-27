سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

افتتح اللاعب الصربي سيرجي سافيتش أهداف كلاسيكو الهلال والأهلي، مسجلًا الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46 بعد انطلاق صافرة بدء اللقاء.

وتلقى النجم الصربي تمريرة ساحرة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ليسجل الهدف الأول لأزرق الرياض بطريقة جميلة.

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