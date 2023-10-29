سافيتش ينافس أوتافيو وبقير.. أفضل هدف بالجولة 11 في دوري روشن

وأما عن الهدف الثاني فسجله النجم البرتغالي أوتافيو لاعب النصر في مرمى الفيحاء، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بينما نجح النجم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال في مرمى الأهلي، بعد تمريرة رائعة من زميله كوليبالي، لينفرد بحارس الأهلي إدوارد ميندي ويسجل الهدف.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

ميتروفيتش.. 15 مساهمة تهديفية في 13 مباراةنجح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، في تسجيل هدفًا لفريقه الهلال في مرمى الأهلي، خلال مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. اقرأ أكثر ⮕

الصراع يشتعل على قمة دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 11الصراع يشتعل على قمة دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 11 اقرأ أكثر ⮕

التشكيل المثالي للجولة 11 بدوري روشنكشفت شبكة 'SofaScore' العالمية عن التشكيل المثالي للجولة 11 من منافسات دوري روشن السعودي. اقرأ أكثر ⮕

4 لاعبين ساهموا بأكثر من 10 أهداف في دوري روشن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية4 لاعبين ساهموا بأكثر من 10 أهداف في دوري روشن شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من اللاعبين الذين نجحوا في ترك بصمة مع اقرأ أكثر ⮕

31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إحراز 31 هدفًا حتى الآن بعد مرور 11 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕

غراي يخطف فوزاً قاتلاً للاتفاق أمام الوحدةخطف فريق الاتفاق فوزاً قاتلاً خلال مباراته أمام الوحدة مساء اليوم السبت في الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين. اقرأ أكثر ⮕