سارع بالتقديم.. الحرس الوطني يطرح عشرات الوظائف للثانوية فأعلى

أوأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

أوأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

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58 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية58 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (58) وظيفة متنوعة (تشمل 17 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء اقرأ أكثر ⮕

سارع بالتقديم.. 'طيران أديل' تطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدنصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخباررابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية تنطلق مساء اليوم مبادرة تعليم الباحة 'تأهيل واجتياز' الرامية إلى تأهيل شاغلي الوظائف اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكثف غاراتها على غزة ليلاً... والمساعدات تتدفق إلى القطاع (تغطية مباشرة)واصلت إسرائيل الليلة الماضية غاراتها العنيفة على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. اقرأ أكثر ⮕

عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أنحاء أوروبا وأسترالياعشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أنحاء أوروبا وأستراليا اقرأ أكثر ⮕

تساؤلات الإنسان المعاصر: كيف نواجه صيرورة الكينونة؟يطرح المقال تساؤلات مهمة حول واقع الإنسان المعاصر، وكيف يحافظ على كينونته وسط زحف التكنولوجيا وما يصاحبها من تسلط القوة التي لا تبالي بخصوصيات الآخرين اقرأ أكثر ⮕