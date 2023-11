ساربروكن المغمور يصعق بايرن fكأس ألمانيا في مفاجأة كبيرة

وفي وقت سابق اليوم، تأهل بروسيا دورتموند إلى الدور الثالث بالفوز 1-صفر على هوفنهايم بفضل هدف ماركوس ريوس قبل الاستراحة بدقيقتين. ويأتي خروج بايرن وتأهل دورتموند، قبل مباراة الغريمين في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

وسجل مارتن أوديجارد هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن لم يكن هناك متسع من الوقت للعودة في النتيجة ليخرج أرسنال من الدور الرابع. تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة، حيث سجل ماركو ريوس هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 43.وجاء التقدم ليفركوزن عن طريق إزيكويل بالاسيوس في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك زانتهاوزين التعادل عن طريق كريستوف إيليش في الدقيقة 50.

وكان النادي السعودي يعتزم إجراء نيمار العملية الجراحية في باريس، لكن اللاعب أصر على أن يخضع لعملية جراحية على يد رودريغو لاسمار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4642716-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7ناغلسمان خلال إشرافه على تدريبات المنتخب الألماني الأخيرة (أ.ف.

حيث بدأ المدرب مسيرته مع المنتخب بالفوز على الولايات المتحدة الأميركية والتعادل مع المكسيك الشهر الماضي، فيما تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بصفته البلد المضيف، ولذلك السبب يخوض الفريق مباريات ودية فقط.

