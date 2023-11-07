زيلينسكي يعتبر إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا غير مسؤول

المبادرات التي تستهدف إجراء انتخابات رئاسية في مارس المقبل، على الرغم من الغزو الروسي المستمر لبلاده، ووصف ذلك بأنه عمل غير مسؤول تمامًا.وقال زيلينسكي إن موارد الدولة والأوكرانيين يجب أن تركز بدلًا من ذلك على تحقيق "الانتصار" على روسيا، مضيفًا: "ونحن جميعًا ندرك أنه في أوقات الحرب، عندما تكون هناك تحديات كثيرة، فإن طرح موضوع الانتخابات في المجتمع باستخفاف وبشكل هزلي يعد عملًا غير مسؤول تمامًا".

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