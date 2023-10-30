زيارة تعريفية لأبناء «كهاتين» إلى متحف قلعة البن بالمدينة المنوّرة

نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «كهاتين» بفرع المدينة المنوّرة، بالتعاون مع فريق هتان التطوعي، رحلة تعريفية لأبناء الجمعية الى متحف قلعة البن Castello coffee..وتضمنت الرحلة تعريفهم بخطوط الإنتاج في صناعة القهوة ومراحلها، وتحضير الشوكولاتة وتزيينها، واستفادوا من الجولة والشرح الوافي خلالها وأثرت معلوماتهم عنها، واستمتعوا كثيراً بما شاهدوه، واختتمت بتقديم المشروبات الساخنة والباردة لهم في جو مفعم بالفرح..

من جانب آخر، أكّد مدير الفرع المكلّف الأستاذ محمد آل مانع؛ أن هذه الرحلات التعريفية سيكون لها الأثر الكبير في تكوين شخصية الأطفال، حيث تكسبهم سلوكيات حسنة؛ كتنمية العلاقات الاجتماعية، وتنمية قدراتهم واستقلالهم..تأتي هذه الزيارة امتداداً للفعاليات التي تقدمها الجمعية للأيتام وفق أحد أهم أهداف الخطة الإستراتيجية، وهي المساهمة في إدماجهم في المجتمع مواءمةً مع رؤية المملكة 2030م، التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

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