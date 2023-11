زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية ولم يعلَن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية

وأفاد المرصد الأمريكي للزلازل، بأن مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عمق 36 كلم. .ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

