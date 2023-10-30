زلزالٌ بقوة 5.1 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

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زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب خليج سان فرانسيسكوزلزال بقوة 3.9 درجة يضرب خليج سان فرانسيسكو اقرأ أكثر ⮕

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسياسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

زلزالٌ بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا.. لم ترد تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية أو ماديةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إندونيسياأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا اليوم السبت. اقرأ أكثر ⮕

مجددًا.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسياضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر في البحر، قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا. اقرأ أكثر ⮕

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب شرق روسيالم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال. اقرأ أكثر ⮕