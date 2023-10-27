زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدموذكرت أكاديمية العلوم الروسية لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 47 كيلومتراً وعلى بعد 117 كيلومتراً من قرية نيكولسكوية الواقعة في أرخبيل كوماندر، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأضاف: وفقًا للخبراء يقع مركز الزلزال على عمق 47 كلم، وأن قوة الزلزال التي سجلت في قرية نيكولسكويه كانت 4 درجات، ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.وتابع: الخبراء رصدوا يوم 17 أكتوبر الجاري زلزالاً بقوة 5 درجات قبالة ساحل إقليم كامتشاتكا، وشعر السكان المحليون بالهزات.

وكان مركز الزلزال على بعد 126 كلم شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وعلى عمق 58.7 كلم. وبلغت قوة الزلزال التي سجلت في المناطق المأهولة بالسكان ثلاث درجات.وذكرت أكاديمية العلوم الروسية لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 47 كيلومتراً وعلى بعد 117 كيلومتراً من قرية نيكولسكوية الواقعة في أرخبيل كوماندر، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. headtopics.com

وأضاف: وفقًا للخبراء يقع مركز الزلزال على عمق 47 كلم، وأن قوة الزلزال التي سجلت في قرية نيكولسكويه كانت 4 درجات، ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.وتابع: الخبراء رصدوا يوم 17 أكتوبر الجاري زلزالاً بقوة 5 درجات قبالة ساحل إقليم كامتشاتكا، وشعر السكان المحليون بالهزات.

وكان مركز الزلزال على بعد 126 كلم شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وعلى عمق 58.7 كلم. وبلغت قوة الزلزال التي سجلت في المناطق المأهولة بالسكان ثلاث درجات."يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده headtopics.com

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