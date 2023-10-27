زلزالٌ بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي

وذكرت أكاديمية العلوم الروسية لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 47 كيلومترًا وعلى بعد 117 كيلومترًا من قرية نيكولسكوية الواقعة في أرخبيل كوماندر.

وذكرت أكاديمية العلوم الروسية لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 47 كيلومترًا وعلى بعد 117 كيلومترًا من قرية نيكولسكوية الواقعة في أرخبيل كوماندر.

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