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زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

al_jazirah1 min.

صحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

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AL_JAZIRAH

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات اليوم جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا.ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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