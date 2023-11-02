زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات اليوم جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا.ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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