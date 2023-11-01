زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

وأفاد المرصد الأميركي للزلازل أنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم. ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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