زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقة جاجاركوت في الهند

وبلغت قوة الزلزال 6.4 درجة لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض خفض في وقت لاحق قوته إلى 5.7 درجة وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بأنها 5.6 درجة.في جاجاركوت وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة وتضم قرى متناثرة في التلال النائية.وأوضح مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما في جاجاركورت إن 34 شخصًا على الأقل قتلوا في منطقته، بينما قال مسؤول بالشرطة إنه تم الإبلاغ عن مقتل 35 شخصا على الأقل في منطقة روكوم الغربية المجاورة.

ونقل 20 شخصًا على الأقل إلى المستشفى مصابين بجروح، فيما قال أحد المتضررين: "أنا نفسي في العراء. نحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية".وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق، فيما قال شهود إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر

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ARABİ21NEWS: زلزال بقوة 5.6 درجة يودي بحياة نحو 120 نيباليا على الأقلصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

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SKYNEWSARABİA: زلزال قوي يهز نيبال ويقتل 128 شخصا على الأقللقي ما لا يقل عن 128 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في نيبال، عندما ضرب زلزال قوي منطقة جاجاركوت غربي البلاد، مساء الجمعة، حيث انهارت منازل في المنطقة كما اهتزت مبان في نيودلهي المجاورة في الهند.

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