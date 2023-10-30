زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب خليج سان فرانسيسكو

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر منطقة خليج المكسيك غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وشعر به سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وذكرت بوابة سان فرانسيسكو يوم الأحد، أن الزلزال وقع في الساعة 6.38 مساء الجمعة بتوقيت غرب الولايات المتحدة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وكان مركز الزلزال بالقرب من ميلبراي على عمق جرى تحديده في البداية بنحو 9 كيلومترات، ثم جرى تعديله إلى 13.1 كيلومتر.

ولم يُبلغ على الفور عن أي أضرار، على الرغم من أن السكان في جميع أنحاء منطقة الخليج أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.

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