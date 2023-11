زعيم الجنوب والدانة يتحديان الأبطال

بعد أن نجحا بامتياز في بلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يحمل أبها والخليج لواء الأندية غير المتوجة باللقب من قبل، لتسجيل اسم بطل جديد في البطولة السعودية الأغلى، إذ لم يسبق لأي منهما أن توج باللقب، فيما سبق وأن توجت أندية الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الفيصلي، التعاون باللقب خلال النسخ الماضية مع اختلاف عدد مرات التتويج بين الأندية الـ6، فالزعيم ينشد اللقب الـ11 له لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي الذي يملك الرقم القياسي بـ13 لقبا، والذي غادر على يد أبها، والاتحاد يريد أن يتوج بلقبه العاشر ومعادلة رقم الهلال، والنصر يأمل في إنهاء الغياب الطويل والتتويج باللقب السابع، والشباب يمني النفس أن يعيد ذكريات 2014 الذي شهد آخر تتويج له وأن يظفر بلقبه الرابع، أما التعاون والفيصلي فكل منهما يأمل في خطف ثاني ألقابه، ويبقى زعيم الجنوب والدانة المؤهلان لتسجيل بطل جديد للقب السعودي الأغلى.في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم 2034 في المملكة، إلا أن الإعلان الرسمي...تسحب اليوم، قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون تحديد مستويات وستكون القرعة مفتوحة، مما ينبئ بمواجهات نارية وساخنة بين...توج المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين بلقب البطولة العربية التي اختتمت منافساتها في القاهرة، بمشاركة أكثر من 230 رباعاً ورباعة...لم تخرج الرياضة السعودية بشرف التنظيم فقط، من دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023»، التي اختتمت في الرياض، بحضور نائب رئيس...فجر أبها أقوى المفاجآت في كأس خادم الحرمين الشريفين، حتى الآن بإقصائه مضيفه الأهلي من دور الـ16 للبطولة السعودية الأغلى، وحجزه...عانى النصر كثيرًا، واحتاج لشوطين إضافيين ليعبر محطة ضيفه الاتفاق، ويحجز مقعده في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتغلب على...

