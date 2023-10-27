زحام وإقبال كبير للتقديم على الوظائف.. نجاح كبير يسدل بها 'مهنتي' ستار فعالياته

اختتمت، مساء أمس، فعاليات 'ملتقى مهنتي الأول'، والذي انطلق الثلاثاء الماضي واستمر على مدى ثلاثة أيام؛ حيث احتضنت قاعة الشيخ صالح الحصين بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فعاليات الملتقى.وقد شهد اليوم الختامي للملتقى حضور الدكتور عبدالله الفوزان، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والدكتور فهد العليان نائب أول للرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، ورئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالبنك، وعدد من ضيوف الحفل وجمع من الإعلاميين..

واختتم كلمته بالقول: نحن ندرك أنه خلف كل نجاح عقبات وصعوبات، ونسمع من يقول مقولة (تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) معلنًا استسلامه عند أول عقبة يواجهها، ولكننا لسنا بسفينة تسدل أشرعتها وتنتظر الرياح تسيرها أينما شاءت بتكاتفنا وتعاوننا سنحقق إنجازات..وتحدث الدكتور فهد العليان عن الملتقى بالقول إن الجهود التي بذلتها وتبذلها هذه المؤسسة الوقفية 'سعي' في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة على مدى سنوات ماضية وحتى اليوم يستحق منا جميعًا الشكر والثناء والوقوف مع هذه الجهود..

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