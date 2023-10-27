ريزنبك بطلا لـ"دوري الابطال العالمي" لقفز الحواجز

الأمير عبد الله بن فهد خلال تتويجه فريق ريزنبك إنترناشيونال بلقب دوري الابطال العالمي لقفز الحواجز (الشرق الأوسط)

كما توج تركي بن عودة مدير عام قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض فريق ريزنبك انترناشيونال بلقب بطل"جولة الرياض"، عقب تحقيقه المركز الأول بمجموع نتيجة الجولتين بزمن 149.65 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثانياً فريق ستوكهولم هارتس بزمن 142.92 ثانية (8 أخطاء)، وحل ثالثاً فريق براغ ليونز بزمن 147.12 ثانية (8 أخطاء).

تحتضن العاصمة الرياض ابتداء من الخميس منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، ولمدة 3 أيام، في الأرينا.في إنجاز سعودي فروسي جديد، حققت «عذبة للسباقات» العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز «كأس تحدي المنتجين الفرنسيين - الفئة الأولى» والمخصصة للجياد.اكتمل وصول الخيول الأوروبية المشاركة في الجولة الختامية لبطولة «لونجين العالمية» لقفز الحواجز، والتي بلغ عددها 96 جواداً نُقلت بطائرتين من بلجيكا. headtopics.com

وبلغ الأزرق العاصمي النقطة 29 مواصلاً حضوره بصدارة الترتيب، في ليلة تألق فيها الصربي سافيتش صاحب الهدف الأول، فيما توقفت انتصارات الأهلي وتجمد رصيده عند 22 نقطة. ومع الدقيقة 17 تحصل الأهلي على خطأ بالقرب من منطقة الجزاء تقدم لها رياض محرز وأرسلها قوية مرت بجوار القائم الأيسر للمغربي ياسين بونو.

وما هي إلا دقائق حتى عاد ميتروفيتش لمصالحة جماهير الهلال، بعدما ارتقى لعرضية سعود عبد الحميد ولدغ الكرة برأسه صوب شباك الأهلي، معلناً الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 37. ولم يكتفِ مالكوم بذلك، بل تقدم لتنفيذ خطأ بالقرب من منطقة الجزاء قبل صافرة نهاية الشوط بلحظات، وأرسل الكرة ببراعة نحو الشباك، لكنها ارتطمت بالعارضة وحالت دون دخولها. headtopics.com

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