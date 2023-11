ريبورتاج: مخيم جنين بالضفة الغربية يعيش على وقع الحرب في غزة

وهدمت الجرافات الإسرائيلية مدخل مخيم جنين الذي أصبح معقلا لجيل جديد من الحركات الفلسطينية المسلحة التي يصنفها الجيش الإسرائيلي بـ"الإرهابية". تقرير رائد أبو زايدة وجوناثان وولش.هجوم "منهجي" للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة لـ"تجنب الوقوع في فخ" حماس

ALARABIYA: شهد مأساة لا توصف.. ماذا تعرف عن مخيم جباليا؟على وقع تأكيد الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية أمس الثلاثاء، على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، ونفي الأخيرة لهذا الإعلان، طغا اسم الم

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تبيد حيّاً كاملاً في مخيم جباليا... واشتباكات ضارية مع «القسّام»أبادت إسرائيل حياً كاملاً وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، في مذبحة جديدة ارتكبتها مساء الثلاثاء على وقع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «القسام».

AAWSAT_NEWS: الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على مخيم جباليا قد ترقى إلى «جرائم الحرب»قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا في قطاع غزة قد ترقى إلى مستوى «جرائم الحرب».

RTARABIC: الدفاع الإسرائيلية تخصص صفحة رسمية لتوثيق قتلى الجيش بالأسماء والصورخصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.

BBCARABIC: حرب غزة: 'أحيانا أقف خلف الكاميرا وأبكي'بي بي سي ترصد معاناة المراسلين الذين يغطون أخبار الحرب في غزة على الأرض.

