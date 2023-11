رياضي فرنسي يهاجم نتنياهو ويقارنه بهتلر ثم يعتذر ماذا قال؟؟

وأثارت التغريدة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سميا من آرنو روبينيه، عمدة مدينة Reims، مسقط رأس محيي الدين مخيسي، والذي ردّ على تغريدة العداء السابق البالغ من العمر 38 عاماً، “والقول إن هذا الشخص قد ارتدى قميص منتخب فرنسا! أشعر بالخجل لمدينتنا… يا له من غرق!”.

Et dire que cet individu a porté le maillot de l’équipe de France! J’ai honte pour notre ville… quel naufrage !لكن الرياضي الفرنسي قام بحذف التغريدة بعد ان تعرض لجوم واسع في فرنسا ونشر سلسلة من التغريدات برر فيها وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بهتلر وقال فيها:"لقد شنت إسرائيل حرباً بهدف القضاء على حماس، ولكن اليوم يتم إبادة المدنيين، وهذا ما يثير غضبي مقارنتي كانت خرقاء وسيئة وأعتذر عن ذلك، كان رد فعلي عاطفيا".

Israël a lancé une guerre visant à anéantir le Hamas, mais aujourd’hui ce sont des civils qui sont anéantis, et c’est cela qui me fait sortir de mes gonds.سياسة

