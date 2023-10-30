روي كين ينتقد فرنانديز: ليس قائدا لليونايتد وسلوكه وصمة عار

من شارة القيادة. إنه ليس قائدا. إنه يتذمر ويئن. سأبدأ بذلك لأن المدرب يمكنه السيطرة على ذلك. إنه عكس ما أريده في القائد".بشأن فرنانديز بعد الهزيمة الساحقة للفريق 7-صفر أمام ليفربول في أنفيلد الموسم الماضي، وهي أكبر خسارة له منذ عام 1931.

وأفاد نيفيل، وهو أيضا قائد سابق ليونايتد، في تلك الليلة: "أعتقد أن بعض سلوكياته في الشوط الثاني كانت وصمة عار. يونايتد لم يجسد أكثر من برونو فرنانديز الذي كان في موقف محرج في هذه المباراة".وعلّق كين على ذلك قائلا "بعد أن شاهدته مرة أخرى سأنتزع منه شارة القيادة بنسبة 100 بالمئة. أعلم أنه قرار كبير. من الواضح أنهم سحبوا شارة القيادة منمن شارة القيادة. إنه ليس قائدا. إنه يتذمر ويئن. سأبدأ بذلك لأن المدرب يمكنه السيطرة على ذلك. إنه عكس ما أريده في القائد".

وأفاد نيفيل، وهو أيضا قائد سابق ليونايتد، في تلك الليلة: "أعتقد أن بعض سلوكياته في الشوط الثاني كانت وصمة عار. يونايتد لم يجسد أكثر من برونو فرنانديز الذي كان في موقف محرج في هذه المباراة".وعلّق كين على ذلك قائلا "بعد أن شاهدته مرة أخرى سأنتزع منه شارة القيادة بنسبة 100 بالمئة. أعلم أنه قرار كبير. من الواضح أنهم سحبوا شارة القيادة من headtopics.com

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