روي كين: فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 'ليس قائدا'

في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد وطالب بسحب شارة القيادة منه.مانشستر سيتي يفوز على اليونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وقال كين لمحطة سكاي سبورتس "بعدما رأيته اليوم سأجرد فرنانديز من شارة القيادة. إنه ليس قائدا. إنه يتذمر ويئن. سأبدأ بذلك لأن المدرب يمكنه السيطرة على ذلك. إنه عكس ما أريده في القائد". وردد كين، قائد يونايتد السابق، ما طرحه زميله السابق جاري نيفيل بشأن فرنانديز بعد الهزيمة الساحقة للفريق 7-صفر أمام ليفربول في أنفيلد الموسم الماضي، وهي أكبر خسارة له منذ عام 1931.

وزاد إحباط فرنانديز خلال تلك المباراة في مارس ، حيث لوح بذراعيه بعنف وأشار للمدرب إريك تن هاج وطلب استبدله. وقال نيفيل، وهو أيضا قائد سابق ليونايتد، في تلك الليلة "أعتقد أن بعض سلوكياته في الشوط الثاني كانت وصمة عار. (يونايتد) لم يجسد أكثر من برونو فرنانديز الذي كان في موقف محرج- في هذه المباراة". headtopics.com

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