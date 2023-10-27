رونالدو يقود صغار النصر لفوز كاسح

قاد جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لفوز كبير ومستحق على نظيره الفتح في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم (الجمعة) على ملعب رديف نادي الفتح، عندما ساهم في تسجيل هدفين من إجمالي الأهداف الأربعة. وتعتبر هذه المباراة الثانية لجونيور كريستيانو مع براعم النصر بعد التوقيع معه. وسيلتقي الفريق في مباراته القادمة فريق الاتفاق (الجمعة) على ملعب نادي الاتفاق.

قاد جونيور، نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لفوز كبير ومستحق على نظيره الفتح في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم (الجمعة) على ملعب رديف نادي الفتح، عندما ساهم في تسجيل هدفين من إجمالي الأهداف الأربعة. وتعتبر هذه المباراة الثانية لجونيور كريستيانو مع براعم النصر بعد التوقيع معه. وسيلتقي الفريق في مباراته القادمة فريق الاتفاق (الجمعة) على ملعب نادي الاتفاق.

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