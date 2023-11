روسيا تستمر في ملء خزائنها بالذهب.. احتياطيات المعدن النفيس تبلغ مستويات تاريخية

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب. وبحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس (3352.6 طن)، تليها ألمانيا (3352.6 طن)، وبعدها إيطاليا (إيطاليا - 2451.8 طن) ومن ثم فرنسا (2436.9 طن)، فيما تستحوذ روسيا على المرتبة الخامسة.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس" إسماعيل هنية، إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي"سيصدم العدو وشعبه".دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.

علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إن"العدو يحاول شن حرب نفسية ضدنا، ولن نسمح له بكسر معنوياتنا" وذلك في خطاب له ردا على ضربات الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي المتوغل في غزة.تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عن أسف بلاده الشديد لقرار السلطات الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب من أجل التشاور إذ أعلنت عمان ذلك قبل ساعات من الآن.صرح نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ألكسندر فينيديكتوف بأن واشنطن ستسعى للاستفادة من التصعيد في الشرق الأوسط، محذرا من تكرار سيناريو الثمانينات من القرن الماضي في المنطقة.لحظة فتح بوابة معبر رفح لأول مرة منذ 25 يوما

